На Урале у пользователей МТС списали со счета гигантские суммы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минувшим вечером у пользователей сотовой компании МТС произошло «списание» крупных сумм с телефонных счетов. В основном, пострадали жители Свердловской области – о сбое они сообщили в комментариях официального сообщества МТС во «ВКонтакте».

Кроме уральцев, с большим минусом на счету оказались жители всех регионов России. У некоторых баланс ушел в минус не то, что на тысячи, - на миллионы рублей. Первые сообщения появились минувшим вечером, 18 сентября около 20:00.

Как уверяют представили МТС, они занимаются проблемой и стараются восстановить баланс у пользователей. «Комсомолка» направила запрос в пресс-службу компании и запросила комментарии по данной ситуации. Там нам рассказали, что, по факту, деньги не списывались.

- Деньги ни у кого не списывались, у ряда пользователей произошло некорректное отображение счета. Это случилось вечером в пятницу, 18 сентября, в течение часа. Но мы оперативно устранили неполадки, и сейчас всем пострадавшим абонентам вернулась их прежняя сумма, - объяснили в пресс-службе.