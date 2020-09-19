От коронавируса умерли еще восемь уральцев

Всего в регионе 567 смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще восемь смертей от коронавируса. Всего их в начала пандемии – 567. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 125 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+62).

Общее количество зарегистрированных в регионе случаев COVID-19 – 27679.

На сегодняшний день 86 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 79 – в отделениях реанимации, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 373. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с конца марта медикам удалось поставить на ноги 21087 человек. Только за сутки из больниц выписали 60 человек.