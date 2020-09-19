Под Екатеринбургом за 64 миллиона продают белоснежный коттедж с балетной студией

Фото: портал N1.RU

Под Екатеринбургом, в поселке Малый Исток, выставили на продажу гигантский белоснежный коттедж в классическом стиле. Как отмечают продавцы, этот дом «для дружной семьи, в которой любят детей». Тут есть и большая игровая комната, и детский зал для балета, и спальни, а также большой театр для детских спектаклей.

Цена коттеджа – 64 миллиона.

Фото: портал N1.RU

- Уникальной особенностью данного коттеджа является то, что для строительства было отсыпано по участку 1,5 метра скалы, чтобы сделать надежное основание еще более надежным, - отмечают в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – А также это то, что в доме все перегородки сделаны из кирпича. Нет ни одной гипсокартонной перегородки.

Коттедж был построен а 2017 году, в нем три этажа. Продают его из-за переезда хозяев. Площадь участка – 50 соток. Сейчас при доме есть зеленый сад и маленькое поле для футбола. А также гараж на три машины.

Фото: портал N1.RU