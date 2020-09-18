В Екатеринбурге из-за резкого торможения автобуса пострадал шестилетний мальчик

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга сегодня, 18 сентября, днем напротив дома № 24 по улице 8 Марта из-за резкого торможения автобуса пострадал шестилетний мальчик. Ребенок ударился о поручень впереди стоящего сиденья. По предварительной информации, водитель автобуса «МАЗ» маршрута № 57А ехал в этот момент со стороны улицы Малышева в сторону улицы Радищева.

- По словам 41-летнего водителя автобуса, стаж вождения которого составляет 2 года, в соседнем ряду двигался легковой автомобиль, который начал резко перестраиваться перед ним. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса был вынужден экстренно затормозить, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Ребенку вызывали скорую помощь. Врачи диагностировали у него ушиб переносицы и госпитализировали в ДГКБ №9. В больнице его осмотрели и отпустили домой.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает пассажирам о необходимости соблюдать правила безопасного нахождения в салоне общественного транспорта, держаться за поручни, по возможности занимать свободные места, и помнить, что даже при минимальной скорости в результате резкого торможения может произойти падение и, как следствие, травмирование пассажира. Будьте бдительными при посадке и высадке, не отвлекайтесь на разговоры по сотовому телефону, не задерживайтесь при входе и выходе из общественного транспорта.