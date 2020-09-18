«Екатерининская Ассамблея» будет собирать деньги для детей-инвалидов из школы-интерната

Фото: пресс-служба СОСПП

Члены СОСПП определились, для кого «Екатерининская Ассамблея» будет в этом году собирать деньги на благотворительные нужды. Им стала Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна. В ней обучаются дети со всего региона, а половина из них живет там на протяжении всего учебного года. Кроме того, в интернате есть круглосуточное медицинское отделение.

Деньги, собранные в помощь, пойдут на капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, который не проводился с 2002 года, на покупку медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Бюджет проекта – 16 миллионов рублей.

- Слепые и слабовидящие обучающиеся не могут самостоятельно без родителей посещать горбольницы или медицинские центры для прохождения регулярных курсов лечения, - рассказала директор интерната имени Мартиросяна Нина Шалган. – Наша школа остро нуждается в новом, современном оборудовании.

На сегодняшний день в школе-интернате обучаются 278 детей с глубокими нарушениями зрения (слепые и слабовидящие), из них проживают в интернате 104 человека.