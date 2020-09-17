Строили два года: в Сухом Логу открыли новую Ледовую арену

Фото: региональный департамент информполитики

Сегодня днем, 17 сентября, в Сухом Логу, что в Свердловской области, открыли новую ледовую арену «Литейщик». Ее строительство началось еще в августе 2018 года. Ее площадь – 3,2 тысячи квадратных метров, а площадь ледового поля – 1,8 тысяч «квадратов».

- В помещении оборудованы шесть раздевалок, зал хореографии, медицинский и процедурные кабинеты, кабинет тренера, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Пропускная способность арены для тренировок по хоккею – 50 человек, для катания – 70 человек, вместимость трибун – 270 человек. Таким образом, ледовая арена готова принять в день 400 хоккеистов или 560 человек для катания на льду.

Уже сегодня на площадке состоится матч между командами ребят из Верхней Пышмы и Сухого лога. Кроме того, на арене смогут тренироваться команды Сухого Лога, а также спортсмены из Каменска-Уральского, Ирбита, Туринска, Пышмы и Богдановича.