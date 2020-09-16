На Пермском тракте охранник кемпинга нашел тела двух мужчин в машине с питерскими номерами

Тела были обнаружены 11 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Урале правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели двух мужчин. Как уточнил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, тела были обнаружены еще пять дней назад на стоянке одного из кемпингов на Пермском тракте.

- Тела были в машине, их нашел охранник кемпинга, - рассказал человек, знакомый с ситуацией.

По словам источника, на автомобиле были номера Ленинградской области. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета России.

- Проверка ведется в Нижнесергинском межрайонном следственном отделе. По предварительным данным двое знакомых из Новосибирска перегоняли иномарку «Чери Тигго» из Санкт-Петербурга домой в Новосибирск, - поясняют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - По пути остановились на ночевку у дорожного кафе, спали в машине и отравились выхлопными газами.

По данным Следственного комитета, следов криминальной смерти на телах нет.

- Сотрудниками Следственного комитета России выясняются все обстоятельства смерти, проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, - добавляют в ведомстве. - Тела направлены на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерты. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.