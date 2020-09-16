Сергей Исаев из «Уральских пельменей» раскрыл секрет похудения на 11 килограммов и показал стальной пресс

Актер потерял 11 килограммов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев во время самоизоляции взял себя в руки, чтобы привести тело в форму и спустя несколько месяцев смог добиться впечатляющих результатов. И вот юморист поделился, как похудел на 11 килограммов всего за три месяца. Секрет успеха Исаев раскрыл своим подписчиком в Instagram.

- Я называю это интервальное питание, хотя программа называется интервальное голодание. ЕЕ я почти 3 месяца уже практикую. Плюс, конечно, аэробные тренировки. Мне это напоминает СССР, когда можно было пить с 11.00-19.00, только я еще и ем, - поделился Сергей Исаев.

Теперь Сергей Исаев обладатель железного пресса. Фото: Instagram

Отметим, интервальное голодание – это форма питания, при которой четко разделены периоды полного отказа от пищи и ее приема. Существует несколько схем: 16/8, самая распространенная, а также 14/10 и 20/4.

Сергей Исаев добавил, что помимо правильного питания он не забывал о витаминах и все время диеты консультировался у специалистов. Периоды голодания артист отслеживал через мобильное приложение. А в доказательство своего результата «пельмень» приложил фотографии своего стального пресса, на животе у актера появились кубики.