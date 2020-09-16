Звездные дети «прожарили» Сергея Светлакова частушками и стендапом с собакой

Фото: представлено телеканалом СТС

На телеканал «СТС» возвращается дуэт ведущих юмористическогошоу «Русские не смеются» Сергея Светлакова и Михаила Галустяна. В новых выпусках их попытаются «прожарить» как начинающие комики, так и популярные артисты и их дети.

Так, например, среди известных участников – Наталия Медведева, семилетняя Ника Левкина, дочка Владимира Левина из группы «На-На», Дмитрий Колчин, Елена Борщева с 13-летней дочкой Мартой и многие другие.

Фото: представлено телеканалом СТС

- Сезон удивлений и открытий! Видимо, за лето люди так насиделись дома, что участие в нашем шоу стало для них огромным событием, - поделился впечатлениями Сергей Светлаков. – Теперь у нас больше юмора, креатива и горящих глаз!

Грозных «несмеян» попытались рассмешить с помощью шуток-частушек, танцами «тушенки» и даже стендапом с собакой! Все участники проходили строгий отбор, который из-за коронавируса проходил в онлайн-формате. География охватывает всю страну – от Калининграда до Владивостока.

Первый выпуск шоу можно посмотреть уже 25 сентября в 20:00 на «СТС».