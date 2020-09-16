«Чаю, сэр?»: на трансформаторной будке в Екатеринбурге появился гигантский натюрморт

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

В Екатеринбурге на улице Заводская, 32к1, прямо на трансформаторной будке появился гигантский натюрморт. Его создала начинающая уличная художница и преподавательница в художественной школе Юлия Антонова, которая перенесла чайники и чашки на поверхность технического помещения. До этого момента она еще ни разу не рисовала на улицах – только на холстах.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Юлия работает в нескольких стилях: академический, авангард и комиксы. «Мы создали натюрморт. Классику превратили в жизнь. Наверное, очень неожиданно, встретить на улице подобные работы», - объяснила художница. Кстати, это первый натюрморт, созданный в рамках фестиваля «Стенограффия».

Название простое – «Натюрморт с чайником и лимоном». Оно описывает композицию на стене: хромированный чайник, расписная банка, нарезанный лимон, чашки и другие атрибуты для чаепития. Сразу вспоминается известная фраза: «Чаю, сэр?». И многие местные жители, еще до завершения работы, начали фотографироваться на фоне арт-объекта и устраивали настоящие чаепития.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"