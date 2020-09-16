«Все будет гибко»: в уральских колониях разрешили длительные свидания

В колониях разрешили свидания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительных колониях Свердловской области возобновляются длительные свидания. С 15 сентября их разрешили в ИК-46 в Невьянске и КП-59 в Каменске-Уральском. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

- Это первые колонии, дальше будет больше. Все будет гибко. Если обстановка ухудшится, то будут вновь вводиться ограничения для близких и сотрудников. В том чисел и перевод сотрудников колоний на казарменное положение, - информирует пресс-служба регионального ГУФСИН.

Напомним, что в конце августа в ИК разрешили краткосрочные свидания, которые проходят в особых условиях.