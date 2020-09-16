Екатеринбуржцы определились с двумя темами Ледового городка

Из-за того, что мнения разделились, власти решили провести второй тур голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга объявила голосование за выбор темы нового Ледового городка. Оно проходило в течение двух недель. Однако мнения горожан разделились в пользу двух основных вариантов в равном соотношении: «Чудо Нового года и Рождества» (38,62%) и «130 лет со дня рождения Александра Волкова – автора книг о Волшебнике изумрудного города» (38,57%).

Поэтому оргкомитет решил провести второй тур голосования. Свой голос можно оставить на официальном портале Екатеринбурга вплоть до 21 сентября включительно.

Расположение Ледового городка останется прежним – на площади 1905 года.