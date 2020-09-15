Десантировались из вертолета: уральские таможенники задержали «контрабандистов»

Силовики использовали вертолет Ми-8
Фото: Алексей БУЛАТОВ
15 сентября на аэродроме «Логиново» бравые парни из СОБРа Уральской оперативной таможни провели масштабные учения. Помимо спецназовцев в них приняли участие авиационный отдел, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков и кинологическая служба таможни.
По легенде учений, контрабандисты достали из тайника, который находился в лесу вблизи государственной границы, наркотики и на машине поехали с ними в сторону России. Об этом прознали силовики и решили задержать контрабандистов.
С условными контрабандистами СОБРовцы не церемонились
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Таможенники отрабатывали разные сценарии, каждый из которых был похож на кадры из боевика. В одном случае СОБРовцы поджидали условных контрабандистов в кустах. Дождавшись «Ниву», силовики обезоружили «преступников», используя светошумовые гранаты.
В другом случае спецназовцы десантировались на машину прямо с вертолета.
Силовики устроили дымовую завесу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Помимо эффектных задержаний «преступников» в ходе учений показали и работу служебных собак Уральской оперативной таможни.
Учения проходили в лесу в окрестностях аэродрома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В учениях приняли участие и четвероногие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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