В Свердловской области сняли еще часть ограничений

В Свердловской области снимают ограничения, но масочный режим продолжает действовать Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале продолжают снимать запреты, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Губернатор Свердловской области подписал указ, согласно которому с сегодняшнего дня в регионе снята еще часть ограничений.

Так, глава региона разрешил проводить культурные, выставочные и просветительские мероприятия. Теперь они могут проходить не онлайн, как во время ограничительных мер, а с присутствием посетителей. Ранее музеи, библиотеки, игровые площадки, аттракционы, дельфинарии и зоопарки могли посещать группы не более 20 человек. Это ограничение также снято.

С сегодняшнего дня с соблюдением санитарных норм разрешено работать культурно-досуговым организациям, детским игровым комнатам и игровым центрам. Но, пока, только их работа все же ограничена - наполняемость помещения должна быть не более 50%.

Также могут открыться клубы, базирующиеся в учреждениях культуры и выставочно-конгрессные площадки. А фитнес-центры сегодня могут начать проводить групповые занятия. Указом губернатора увеличено количество посетителей массовых мероприятий, проводимых в области - с 30 до 50%.

Изменения коснулись и медицинской сферы. С сегодняшнего дня в больницах разрешили проводить профосмотры, диспансеризации и диспансерное наблюдение.

Напомним, что режим самоизоляции продлили до 21 сентября. Оставаться дома рекомендуют уральцам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.