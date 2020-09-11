Мэр Екатеринбурга поддержал казаков, которые приставали к прохожим из-за внешнего вида Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал казачьи патрули, которые в центре города вот уже несколько дней ходят по улицам и пристают к прохожим. Дело в том, что они «ищут представителей ЛГБТ-сообщества», так как в эти дни в столице Урала проходит Ural Pride Week (Уральская Неделя гордости). Казаки подходят к прохожим и, не разобравшись в ситуации, начинают угрожать и оскорблять их за внешний вид.

Подобная история произошла несколько дней назад с волонтером фестиваля «Стенограффия», которая наносила на асфальте фиолетовую арт-линию. А также со студентом УрФУ, которому казаки начали угрожать из-за осветленной челки и серьги в ухе.

Полиция Екатеринбурга назвала действия патрулей незаконными. А вот глава города отметил, что все, кто вышел на улицы – лишь обеспокоенные родители, которые не нарушали закон.

- Мы следим за выполнением законодательства. Ходили казаки как активные горожане, как родители, которые против тех или иных, - заметил Александр Высокинский в эфире Е1. – Которые беспокоятся за агитацию, которая карается по закону. Они выражали свое мнение. Мы следили, чтобы не было перегибов. Давайте не будем из единичного случая делать тенденцию.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» атаман Уральского казачьего войска Олег Сененко также заявил, что патрули – самоорганизованные группы обеспокоенных родителей.