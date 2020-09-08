В Екатеринбурге полицейские организовали проверку после ловли казаками представителей ЛГБТ

Сотрудники полиции выяснят кто вчера патрулировал улицы в поисках представителей ЛГБТ сообщества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вчера вечером на улицах можно было встретить казаков, которые ходили по центру небольшими группами и подходили к прохожим. Они патрулировали улицы с целью пропаганды семейных ценностей в рамках фестиваля «Скрепа», который был создан параллельно с «Неделей гордости», которую анонсировал местный Ресурсный центр ЛГБТ.

Сегодня выяснилось, что представители казачьих дружин по закону не могут патрулировать улицы. Сейчас в ситуации разбираются в ГУ МВД по Свердловской области. Силовики уже начали проводить проверку. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

- Согласно федеральному закону № 44 «О добровольных объединениях правоохранительной направленности», представители казачьих дружин не имеют полномочий самостоятельно нести службу по охране общественного порядка на улицах. Подобным структурам разрешается это делать исключительно в составе нарядов полиции территориальных ОВД. Проверять документы и задерживать подозрительных лиц - компетенция полиции, - рассказал Валерий Горелых.

Казаки останавливали всех, кто хоть как-то выглядел иначе, чем остальные - крашеные волосы, пирсинг, татуировки. За один вечер, таким образом, у них возникло два конфликта с горожанами - с волонтером стрит-арт фестиваля «Стенограффия», которая в центре Екатеринбурга очищала фиолетовую разметку и со студентом УрФУ.

- Наличие у парней или мужчин серьги в ушах или крашеной челки еще не означает, что они являются плохими людьми. Вполне возможно, это дань моде. Плохим человеком может оказаться как человек в солидном костюме, с галстуком, так и наоборот - тот, кто носит серьгу, - добавил Валерий Горелых.

По словам пресс-секретаря областного полицейского главка, по фотографиям, сделанных очевидцами нельзя понять, кем на самом деле являются люди в казачьей форме. Может оказаться, что это «ряженые» представители казачьего сообщества. Но в любом случае, единственное, на что имеют право казачьи дружины - требовать прекратить преступление, если станут его свидетелями.