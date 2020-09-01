Глава Екатеринбурга выразил соболезнования в связи с гибелью Владислава Крапивина

Знаменитый детский писатель ушел на 82-м году жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 1 сентября на 82-м году жизни скончался знаменитый детский писатель Владислав Крапивин. Как рассказали его родственники, у него не выдержало сердце – он тяжело болел с середины лета.

Соболезнования родным и близким Владислава Крапивина выразил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Хочется сказать слова глубокой благодарности этому замечательному человеку за то, что он создал для детей и подростков. Своими произведениями автор объяснял совершенно простые человеческие ценности, о которых мы, родители, иногда забываем рассказывать нашим детям, - рассказал мэр города.

Владислав Крапивин – один из известных в мире советских и российских авторов детско-юношеской литературы. За все годы творчества он создал свыше 500 произведений. Наиболее полное собрание сочинений писателя включает в себя 50 томов. В период с 1974 по 2018 годы по его произведениям было снято 14 художественных фильмов.

Слова поддержки родным и близким Владислава Крапивина также выразил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.