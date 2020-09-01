«Скорбная утрата для всех»: Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с гибелью Владислава Крапивина

Детский писать ушел из жизни в ночь с 31 августа на 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 31 августа на 1 сентября в СОКБ №1 скончался известный детский писатель Владислав Крапивин. Он ушел на 82-м году жизни. Соболезнования выразил семье писателя и губернатор Евгений Куйвашев.

- Это тяжелая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас. Владислав Крапивин широко известен как автор замечательных произведений для детей и юношества, - рассказал глава региона. – Почти в каждой российской семье есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы.

Владислав Крапивин создал отряд «Каравелла», который существует и по сей день – вот уже 60 лет. В нем ребят обучают азам морской науки, фехтования и журналистики.

- Тысячи детских и патриотических организаций по всему миру взяли за основу принципы работы «Каравеллы», используют большой опыт отряда в области неформальной педагогики, - добавил Евгений Куйвашев. – Владислава Крапивина всегда будут помнить, как невероятно талантливого, честного, неравнодушного ко всякой несправедливости человека. им восхищались, ему верили, его уважали и любили. Трудно смириться с этой печальной утратой, трудно представить, что «Командора», как его называли близкие, больше нет с нами.

Евгений Куйвашев выразил глубокие соболезнования родственникам и близким писателя, а также всем воспитанникам отряда «Каравелла».