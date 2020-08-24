В Свердловской области обновили тарифы ЖКХ: сколько будем платить за коммуналку

В Свердловской области пересчитали коммунальные тарифы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области пересмотрело размер стандарта тарифов на коммунальные услуги до конца 2020 года. Новые цифры прописаны в постановлении правительства региона № 555-ПП.

Кого коснутся изменения:

1. Пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилого фонда, членов жилищных кооперативов.

2. Собственников квадратных метров в многоквартирных домах, которые вносят плату за капремонт.

3. Собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не вносят взносы за капремонт и собственников жилых домов.

Итак, сколько придется платить жителям Екатеринбурга и Свердловской области за услуги ЖКХ до конца 2020 года.

1. Собственники жилья, проживающие в одиночку, с начала отопительного сезона будут платить будут платить ежемесячно 5 174 рубля вместо 5 048 рублей. Для них повышение составит 126 рублей.

2. Семья из двух человек один будет платить 4 044 рублей в месяц: повышение составит 105 рублей.

3. Семья из трех человек: каждого придется по 3 882 рублей в месяц. То есть, повышение составит 102 рубля.

В межотопительный сезон стоимость тарифа составит 3 030 рублей в месяц/ 2 582 рубля в месяц/ 2 518 рубля в месяц соответственно.

В Екатеринбурге собственники жилых квадратных метров, которые платят взносы за капремонт, согласно новому тарифу в отопительный сезон будут платить: 5 137 рублей в месяц/ 4 019 рублей в месяц/ 3 859 рублей в месяц, а в межотопительный сезон: 2 993 рублей в месяц/ 2 557 рублей в месяц/ 2 494 рублей в месяц.

Собственники квадратных метров в многоквартирных домах, не оплачивающие взносы за капитальный ремонт и владельцы частных домов будут платить следующие суммы: 4 816 рублей в месяц/ 3 800 рублей в месяц/ 3 655 рублей в месяц в отопительный период, а в межсезонье – 2 672 рублей в месяц/ 2 338 рублей в месяц и 2 290 рублей в месяц.

Для каждого муниципалитета размера обновленного тарифа рассчитывается индивидуально.