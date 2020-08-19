На Среднем Урале от коронавируса погибли еще шесть человек

Всего в регионе 382 смерти от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего, таким образом, в регионе 382 погибших. Согласно данным регионального оперштаба, в сегодняшнюю сводку попали 147 новых случаев заражения.

Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+57). Общее число с начала пандемии – 23842.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 82 из них находятся в реанимации, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 229. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: уральские медики с начала пандемии сумели вылечить 19249 человек. Только за минувшие сутки из больниц выписали 73 пациента.

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