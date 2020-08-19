Решил не упускать возможность: молодой врач из Эквадора – о работе в ковидной больнице

Продолжать обучение выпускник УГМУ планирует в Москве – он поступил в ординатуру Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова по направлению «Эндокринология». Фото: пресс-служба УГМУ

В период пандемии коронавируса Свердловская область столкнулась с нехваткой врачей, пришлось прибегнуть к помощи выпускников медицинских вузов.

Дипломы об окончании Уральского государственного медицинского университета получили 600 человек, среди них оказался и эквадорец Патрисио Браво. Сразу после учебы латиноамериканец отважился на работу в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в «Екатеринбург-ЭКСПО».

Устроиться на работу в госпиталь выпускнику УГМУ предложили через несколько недель после получения диплома – такую возможность молодой человек из Южной Америки решил не упускать.

- Я работал как терапевт, ориентируясь на принятые в России клинические рекомендации по лечению COVID-19. Мне понравилось, потому что я мог общаться с опытными врачами. Если мне было что-то непонятно, они объясняли, помогали – знали, что я только недавно окончил университет, – рассказывает Патрисио Браво.

Начинающий специалист живет в России уже почти семь лет. Признается, учиться в медуниверситете было очень тяжело. Но это того стоило.

- Было несколько моментов, когда я просто хотел все бросить, но я держал себя в руках и шел дальше, - делится Патрисио Браво. - На четвертом курсе были сложности с двумя предметами – неврологией и хирургией. Но зато теперь я смогу помогать людям, работая врачом. Я всегда об этом мечтал. Студенты получают действительно хорошую подготовку – как теоретическую, так и практическую.

Продолжать обучение Браво планирует в Москве – он поступил в ординатуру Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова на эндокринолога. После окончания учебы Патрисио намерен вернуться в Эквадор.

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Проректор УГМУ по перспективному развитию и международной деятельности Михаил Флягин:

- История Патрисио – пример успешной самореализации иностранного студента, а теперь уже выпускника Уральского медуниверситета. Сегодня в УГМУ обучаются более 300 студентов из зарубежных стран: ребята имеют возможность учиться у лучших, здесь они начинают строить свою профессиональную траекторию в соответствии с самыми высокими стандартами.