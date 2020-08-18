В Екатеринбурге ТЦ и общепит протестировали на ковидную безопасность

Перекусить теперь можно за столиком в кафе. Но в маске и с нормальной температурой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург 18 августа почти вернулся к привычной жизни. В городе открылись кафе, рестораны, столовые, вторую неделю работают торговые центры. Все, как и раньше, но с одним условием – на каждом торговом объекте должны строго соблюдаться правила безопасности, продиктованные пандемией коронавируса.

Сотрудники общепита используют средства защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

За безопасность отвечают не только владельцы и персонал магазинов и кафе, но и их посетители. Для бизнеса главное – создать необходимые условия, а для клиентов – соблюдать санитарные требования.

В магазинах обязательно соблюдение социальной дистанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга ежедневно мониторит работу предприятий торговли. Главное «оружие» чиновников – разъяснительная работа. За пять месяцев действия ограничений в уральской столице специалисты проверили около 15 тысяч торговых объектов.

- Есть нарушения. Те, кто совсем не идет на контакт, по ним формируется справочная информация, которая направляется Роспотребнадзор, и дублируется в региональное Министерство общественной безопасности, - рассказывает заместитель председателя Комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов.

На полу ТЦ обязательна разметка Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, злостных противников системы немного. Администрация Екатеринбурга реагирует на все жалобы горожан. За все время пандемии коронавируса в торговых центрах выявлено 11 нарушений.

- Все они связаны с трактовкой рекомендаций. Мы их поправили и направили в нужном направлении. Например, где-то почти стерлась разметка, где-то не хватает санитарных средств для обработки рук. Все замечания оперативно устраняются руководством ТЦ, - говорит Иван Бескрестнов.

В помещениях общепита обязательная уборка проводится несколько раз в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предприятиях общественного питания нарушений нет вовсе. И все равно специалисты просят горожан быть бдительными: соблюдать правила безопасности, а о нарушениях оперативно сообщать в Комитет по товарному рынку.

К примеру, при посещении кафе или ресторана на входе клиентам измеряют температуру, просят обработать руки санитайзером и надеть маску. Заказ делается бесконтактным способом.

Обработка рук - обязательное условия при посещения кафе и ресторанов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Екатеринбурге работают 100 торговых комплексов и торгово-развлекательных центров. Больше 2 800 предприятий занимаются продажей непродовольственных товаров, 2 140 предприятий продают продукты питания. Также в городе открыты 329 летних веранд при кафе и ресторанах.

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