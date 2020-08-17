Официально: в Свердловской области открыли кафе и рестораны

До 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Свердловской области открываются кафе и рестораны. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов. Изменения в указе вступают в силу с 18 августа 2020 года.

Документ, в частотности, предусматривает следующие изменения при обязательном соблюдении требований санитарных врачей:

- Сняты ограничения на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита;

- Сняты ограничения на работу баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций;

- Разрешены групповые экскурсии с численностью до 20 человек;

- Разрешена работа детско-юношеских спортивных школ;

- На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам.

Требования к общепитам от свердловских властей. Фото: читатели "КП

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки на Среднем Урале зафиксирован 141 случай коронавируса. Общее количество случаев составляет 23 546.

Выписан 71 человек. Общее число выписанных достигло 19102.

Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 374.

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