Стала известна дата открытия ресторанов в Екатеринбурге

Рестораны и кафе Екатеринбурга готовятся к открытию с 18 августа. Об этом "Комсомолке" сообщили сотрудники одного из заведений общепита в центре города.

- Нам пришло письмо от президента ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадия Пономарева. Сегодня прошло совещание с заместителем губернатора Алексеем Орловым. По его итогам было принято решение об открытии ресторанов с 18 августа. Единственное условие - эпидобстановка не должна ухудшиться за выходные. Руководство уже сказало нам готовиться к открытию со вторника, - рассказал источник "КП".

Требования к ресторанам от свердловских властей. Фото: читатели "КП"

Напомним, что на данный момент кафе и рестораны Среднего Урала могут работать в режиме доставки и на вынос.