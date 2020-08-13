Всех вывезли по домам: на Урале закрыли детский лагерь

В пищеблоке лагеря были сломаны холодильники для хранения продуктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Алапаевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области закрыли загородный детский лагерь «Факел». В ходе внеплановой проверки специалисты обнаружили нарушения санитарного законодательства во время организации питания детей.

- Работа пищеблока осуществлялась при наличии неисправного холодильного и технологического оборудования, нарушались условия хранения продуктов питания, в том числе скоропортящейся продукции, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Накануне, 12 августа, санврачи составили протокол и временной приостановке лагеря, его направили в суд для рассмотрения. Всех детей с территории сразу же вывезли и отправили по домам.