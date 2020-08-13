В Екатеринбурге сотрудница банка украла у клиентов полтора миллиона

Теперь женщине грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, работавшую в одном из банков города. Женщину обвиняют в краже полутора миллионов рублей у клиентов. Деньги она сняла с их расчетных счетов, поскольку имела к ним полный доступ в связи с полномочиями.

- Данные противоправные действия совершены обвиняемой с использованием имеющихся у нее в наличии дебетовых карт банка, оформленных на имя двух лиц, не осведомленных о преступном умысле обвиняемой, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деньги женщина потратила по своему усмотрению, свою вину полностью признала. На нее завели уголовное дело и направили под суд. Максимальное наказание, которое теперь ей грозит, - до 10 лет тюрьмы.

- Преступление было раскрыто сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Расследованием занимались следователи отдела полиции №9. В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемая, имея доступ к счетам, подобрала вклады, долгое время остававшиеся без использования. Один из потерпевших даже узнал о хищении только от правоохранителей. В последствии банк полностью возместил клиентам ущерб, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.