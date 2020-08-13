Отделалась ушибами: в Екатеринбурге иномарка сбила школьницу, перебегавшую проезжую часть

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Поздним вечером 12 августа, в 22:00, в Екатеринбурге на улице Бебеля произошло серьезное ДТП, в котором пострадала 16-летняя школьница. По предварительной информации, девочка перебегала дорогу в неположенном месте, а мимо на Volkswagen проезжал 22-летний парень, который сбил ее.

К счастью, подросток отделалась только ушибами, тем не менее ее для осмотра госпитализировали в больницу.

- Мама девушки рассказала, что в этот день дочь ушла гулять. С прогулки возвращалась поздним вечером в автобусе. Выйдя из него, она поторопилась перейти дорогу, в результате чего нарушила ПДД, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель иномарки ехал по улице Бебеля со скоростью 50 км/час. С левой стороны от него двигался поток машин, вдруг неожиданно из-за соседней машины выбежала девушка. Парень попытался резко затормозить, чтобы избежать столкновения, но не удалось – удар пришелся левой стороной машины.

- В рамках проведения дознания будут проведены экспертизы, составлены административные материалы. В том числе, будет решен вопрос о направлении информации о допущенном несовершеннолетним пешеходом нарушении ПДД в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия решения в отношении законного представителя девушки, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция еще раз призывает родителей внимательнее следить за своими детьми и напоминать им о важности соблюдения ПДД.