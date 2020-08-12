В Екатеринбурге завели уголовное дело на хулиганов, запугавших соседей

Жители дома пожаловались на агрессивных соседей сначала в полицию, а затем и в прокуратуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Октябрьского района Екатеринбурга накануне, 11 августа, поступило обращение жителей дома № 161 по улице Бажова. Екатеринбуржцы жаловались на неправомерные действия соседа и его знакомых. В прокуратуре выяснили, что ранее, 5 августа, соседи уже обращались в полицию с жалобой на троих мужчин, запугавших жильцов девятиэтажки. Ведомство направило сотрудников полиции организовать проверку, после которой было решено возбудить уголовное дело.

- Основанием для возбуждения уголовного дела стало то, что 5 августа около 22 часов неустановленные лица, находясь у дома № 161 по улице Бажова, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя предмет, используемый в качестве оружия, грубо нарушили общественный порядок и интересы граждан, выразив явное неуважение к жильцам указанного дома, причинив существенный вред интересам граждан, - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемых по статье «хулиганство» уже задержали. Сейчас силовики проводят следственные мероприятия. Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.