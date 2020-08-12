Ситуация спровоцирует массовые закрытия: уральские рестораторы обратились к властям

Рестораторы написали письмо в котором просят власти пойти на компромисс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за режима повышенной готовности, введенного из-за угрозы распространения коронавируса в Свердловской области, общепит не мог полноценно работать. Многие заведения, поняв, что пандемия продлится долго, начали работать на вынос. Затем с 1 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работу летних веранд. Но этого рестораторам не хватает, чтобы покрывать все расходы и уплачивать налоги.

- На фоне значительного снижения доходности у предприятий сферы ресторанного бизнеса сохраняются расходы, которые обусловлены сохранением занятости сотрудников, аренды, налогов, - сообщают владельца заведений.

В регионе сложилась ситуация, из-за которой многие заведения общепита находятся на грани банкротства. Поэтому рестораторы Свердловской области обратились к властям с просьбой пересмотреть условия работы общепита в условиях мер по борьбе с коронавирусом. Предприниматели написали письмо первому заместителю главы региона Алексею Орлову и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елене Артюх. Копию также отправили омбудсмену в сфере среднего и малого бизнеса Анастасии Татуловой. Письмо размещено на странице Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области в Facebook.

В своём письме рестораторы обратились к властям с рядом предложений по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, работающего в сфере общественного питания. В конце письма его авторы перечислили их:

1. Решить вопрос по снижению налоговой нагрузки на предприятия общепита за 3 и 4 кварталы 2020 года.

2. Внести изменения в нормативные документы в части предоставления отсрочки по арендной плате на период действия режима повышенной готовности.

3. Организовать встречу для поиска компромиссных решений по снятию ограничений на деятельность предприятий общественного питания с участием органов власти, Роспотребнадзора и представителей ресторанного бизнеса.