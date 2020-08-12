На Урале отправили под суд двух корыстных рецидивистов за разбой и убийство

Женщина скончалась от побоев на месте преступления. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Перед судом в ближайшее время предстанут двое жителей Тавдинского городского округа 27 и 29 лет. Криминальный дуэт обвиняют в разбое, убийстве, сопряженном с разбоем и похищении паспорта. Уголовное дело расследовал Тавдинский межрайонный следственный отдел СК по Свердловской области.

Дело было так: в ночь на 17 мая 2019 года двое мужчин после освобождения из мест лишения свободы, встретились в Тавде, где решили окончание сроков отметить скромным застольем в одной из квартир.

Позже во время прогулки по городу бывшие зэки встретили знакомую, которая предложила праздник продолжить уже втроем, но не в Тавде, а в доме по улице Юбилейная поселка Карабашка.

Один из обвиняемых рассказал, как совершал преступления. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Во время застолья к компании присоединился местный житель 64 лет, который не только много пьет, но и говорит не меньше. Четвертый собутыльник поведал новым знакомым, что за день до праздника получил пенсию, а деньги он отдал знакомой пенсионерке.

Когда мужчина уснул, пара из мест лишения свободы его решила избить, чтобы тот поделился точным адресом бабушки. Побитого собутыльника молодые люди привели к той самой пенсионерке. Обоих связали, и стали с пристрастием допрашивать. Вопрос был один: где деньги?

Один из злоумышленников не рассчитал силы, из-за чего 76-летняя бабушка скончалась, после чего преступник похитил ее паспорт, бутылку коньяка, телевизор, сотовый телефон и еще несколько вещей, сообщает пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный эксперимент на месте преступления. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Поселок Карабашка находится на большом расстоянии от других населенных пунктов, поэтому компания грабителей и одного убийцы отправилась на поезд, который ходит здесь раз в сутки. Там то их и поймал сын убитой бабушки вместе с друзьями.

После общения с рецидивистами оказалось, что часть вещей спрятана неподалеку в лесу. Уже позже оказалось, что во время загула пара успела совершить еще одну кражу.

- Как выяснилось позже, в ходе опроса, за то короткое время, которое подозреваемые провели на свободе после освобождения, они успели совершить еще одно преступление имущественного характера – кражу, расследованием которой в настоящее время занимаются представители МВД, - рассказывает руководитель пресс-службы областного Главка полковник Валерий Горелых.

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