Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Екатеринбурге будут судить пьяного иностранца, который пытался подкупить полицейского

Мужчина предложил инспектору ГИБДД 11,5 тысяч
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина предложил инспектору ГИБДД 11,5 тысяч

Мужчина предложил инспектору ГИБДД 11,5 тысяч

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили иностранного гражданина, которого обвиняют в попытке дать взятку инспектору ДПС. Это произошло в начале июля – ночью, во время патрулирования дороги, сотрудник ГИБДД остановил легковушку «Лада». На первый взгляд, водитель был пьян.

Тогда мужчине разъяснили, что теперь его ждет за вождение в нетрезвом виде, после чего пригласили в патрульную машину, чтобы составить на него протокол. Пытаясь избежать наказания, водитель предложил полицейскому взятку в размере 11,5 тысяч рублей.

- Получив отказ, мужчина положил деньги в пространство около рычага ручного тормоза. Довести свой умысел до конца он не смог, поскольку сотрудники ГИБДД отказались принять взятку, зафиксировав факт противоправных действий водителя, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе следствия водитель полностью признал свою вину. На него завели уголовное дело и направили в Октябрьский суд Екатеринбурга.

Криминал