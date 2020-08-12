В Екатеринбурге будут судить пьяного иностранца, который пытался подкупить полицейского

Мужчина предложил инспектору ГИБДД 11,5 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили иностранного гражданина, которого обвиняют в попытке дать взятку инспектору ДПС. Это произошло в начале июля – ночью, во время патрулирования дороги, сотрудник ГИБДД остановил легковушку «Лада». На первый взгляд, водитель был пьян.

Тогда мужчине разъяснили, что теперь его ждет за вождение в нетрезвом виде, после чего пригласили в патрульную машину, чтобы составить на него протокол. Пытаясь избежать наказания, водитель предложил полицейскому взятку в размере 11,5 тысяч рублей.

- Получив отказ, мужчина положил деньги в пространство около рычага ручного тормоза. Довести свой умысел до конца он не смог, поскольку сотрудники ГИБДД отказались принять взятку, зафиксировав факт противоправных действий водителя, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе следствия водитель полностью признал свою вину. На него завели уголовное дело и направили в Октябрьский суд Екатеринбурга.