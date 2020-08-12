Свердловские больницы продолжают освобождать от больных с COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больницы Свердловской области, перепрофилированные в связи с пандемией коронавируса, продолжают возвращаться к штатному режиму работы. Так, в перечень регионального Минздрава внесены 18 медучреждений, часть из которых уже освободили от больных с COVID-19.

- В перечень теперь внесены ЦГКБ №6, ЦГБ №2 имени А. А. Миславского, где под COVID-19 было отдано на время отделение паллиативной помощи, Свердловская областная психиатическая больница, Детская горбольница №8, часть коек Детской городской клинической больницы №11, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, в других муниципалитетах в штатный режим возвращаются отделения в детских больницах Первоуральска, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. В ближайшее время в привычное русло работы входят Сысертская центральная районная больница, Медико-санитарная часть №121 в Нижней Салде, часть коек в горбольнице Асбеста. В общей сложности, это 1715 коек, которые предстоит освободить.

Напомним, чуть раньше к работе по профилю вернулись НИИ ОММ, 345-1 окружной военный клинический госпиталь, ЦГКБ №1, Областная детская клиническая больница, отделение реабилитации ЦГБ №3, Областная наркологическая больница, нейрохирургический корпус ГКБ №40.