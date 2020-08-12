На Урале поймали пьяного водителя без прав, который сбил пешехода и уехал

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Поздним вечером 11 августа, ближе в полуночи, в Богдановиче, что в Свердловской области, иномарка Ford сбила 21-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Сразу после аварии водитель автомобиля скрылся с места ДТП, а парень получил серьезные травмы: закрытый перелом бедра, сотрясение головного мозга и открытый перелом локтевого сустава. Его увели в больницу.

Водителя удалось отследить благодаря очевидцам, которые запомнили госномер машины. В кратчайшие сроки владельца авто удалось отыскать. Но это оказался не виновник ДТП – оказалось, что тот угнал машину.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Полицейские установили, что, незаконно завладев чужим ТС, мужчина поехал прокатиться. Во время этой поездки он и сбил человека, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре наряд ДПС задержал его в соседнем, Белоярском, районе, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Разыскиваемого водителя-хулигана заметили на трассе «Екатеринбург – Тюмень», инспекторы ДПС, дежурившие на том участке, попытались его остановить, но тот лишь пронесся мимо на большой скорости. Тогда полицейские решили преследовать автомобиль.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- После небольшой погони иномарка остановилась, но, когда к ней подбежали инспекторы, водитель уже успел пересесть с водительского места на заднее сидение, - добавили в УГИБДД по Свердловской области. – Как он потом объяснил, так он попытался избежать ответственности.

Во время выяснения обстоятельств водитель признал, что именно он сидел за рулем в момент аварии и частично признал вину. Оказалось, что прав у него никогда не было, зато были признаки опьянения. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование, за что на него составили административные материалы. Теперь ему грозит арест от 10 до 15 суток. Сейчас он дает показания по факту угона машины, а также наезда на пешехода.

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