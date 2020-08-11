Генпрокуратура и Роскомнадзор снова потребовали удалить ролики опального отца Сергия

Схимонаха лишили церковного сана, но это не уменьшило число сторонников бывшего схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральная прокуратура и Роскомнадзор вновь заставили удались ролики опального отца Сергия. Об этом рассказал соратник схимонаха Всеволод Могучев, взявший на себя функции пресс-секретаря Среднеуральского женского монастыря.

- Очередной раз, по решению генеральной прокуратуры, Роскомнадзор отправил в YouTube требование удалить в течение суток одну из проповедей схиигумена Сергия (Романова) под названием «Кому принадлежит власть в России?», - рассказал Всеволод Могучев.

Представитель отца Сергия рассказал, что удалит данный ролик, ведь иначе это сделает администрация социальной сети. Кроме того, если Всеволод Могучев не подчинится, то его привлекут к административной ответственности.

Это не первый раз, когда прокуратура и Роскомнадзор требуют удалить из Сети видеопроповеди отца Сергия. В прошлый раз с таким требованием ведомства выступали в июле. В тех роликах отец Сергий нелестно высказывался о руководстве страны, а также критиковал поправки в конституцию.