Количество посетителей на массовых мероприятиях увеличили до 30% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов подписал сегодня вечером Указ, согласно которому на Среднем Урале разрешили заполнять площадки зрителями на 30%. Ранее глава региона Евгений Куйвашев, после снятия запрета на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, разрешил заполнять площадки только на 10%.

Указ, согласно которому количество зрителей можно увеличить, касается мероприятий, организуемых госорганами, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта. Напомним, что сегодня также разрешили работу аттракционов и игровых детских площадок на открытом воздухе.