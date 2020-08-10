В Свердловской области открывают аттракционы и игровые площадки

С начала пандемии и до сегодняшнего дня аттракционы в регионе выглядели так Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают снимать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. После введения режима повышенной готовности в регионе была запрещена работа аттракционов и детских игровых площадок. Сегодня стало известно, что это ограничение решили отменить. Пока, правда, дети смогут развлекаться только на открытом воздухе.

Соответствующий Указ сегодня вечером подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу.