На Сортировке Volkswagen перевернулся после столкновения с ВАЗ

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Сортировке сегодня днем произошла авария с участием трех автомобилей. ДТП произошло на перекрестке Расточная-Ангарская. Все три водителя ехали со стороны Билимбаевской. На светофоре сначала остановился Hyundai. За ним прекратил движение ВАЗ 2111. Водитель третьего автомобиля по какой-то причине не успел затормозить и влетел в отечественную легковушку.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- Предварительно установлено, что водитель автомашины Volkswagen допустил столкновение с ВАЗ 2111. От столкновения ВАЗ выкинуло на обочину, а Volkswagen перевернулся, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Водителя отечественного автомобиля и перевернутой иномарки сейчас осматривают медики. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.