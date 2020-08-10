За сутки от коронавируса погибли 10 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально зарегистрированы 10 смертей от коронавируса. С начала пандемии в регионе 337 погибших. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 179 новых случаев заражения. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+102).

Общее число зафиксированных в области случаев – 22446.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 80 из них находится в реанимации, в том числе 38 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 272. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики сумели вылечить 18560 человек. Только за сутки было выписано из больниц 80 пациентов.