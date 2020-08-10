В Екатеринбурге из окна выпал мужчина

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге, во дворе дома на улице Куйбышева, 21, произошла трагедия. Из окна выпал мужчина. На место сразу же приехали медики и следователи. Как рассказали «КП» в пресс-службе СКР по Свердловской области, сейчас проводится проверка Следственного отдела по Ленинскому району.

- Проводятся осмотр места происшествия, опросы очевидцев. Признаков того, что в отношении мужчины совершены противоправные действия со стороны посторонних, нет, - рассказали в ведомстве.