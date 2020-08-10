ЕВРАЗ приступил к техническому перевооружению систем замкнутого оборотного водоснабжения на ЕВРАЗ НТМК

Управление ЕВРАЗ НТМК Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ приступил к техническому перевооружению систем замкнутого оборотного водоснабжения на ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате. Реализация проекта позволит минимизировать забор свежей воды и исключить сбросы производственных вод.

В течение пяти лет на комбинате планируют обновить основные оборотные циклы производственного водоснабжения конвертерного цеха, цеха прокатки широкополочных балок, колесобандажного и доменного цехов. Ввести в эксплуатацию автоматизированную систему учета энергоресурсов предприятия.

Проект будет реализован в два этапа. В результате реализации первого этапа к 2023 году сбросы сточных вод сократятся на 54%, на 14% снизится забор свежей воды. К 2025 году комбинат планирует перейти на полностью замкнутый цикл водоснабжения. Инвестиции компании в первый этап проекта составят 3,5 млрд рублей.

«Снижение нагрузки на окружающую среду – в числе приоритетов ЕВРАЗа, и все новые проекты мы реализуем с учетом экологической составляющей. Сейчас завершается модернизация аспирационной установки миксерного отделения конвертерного цеха, в стадии разработки находятся проекты обновления коксохимического производства,» – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Для снижения воздействия на водные ресурсы на комбинате проведена реконструкция прудка-осветлителя на реке Малая Кушва. Прудок углублен, очищен от накопленного ила, разделен на три каскадных отсека, которые соединены между собой каналами. В получившиеся прудки-осветлители высажены эйхорния и пистия, которые являются природными биологическими фильтрами. В прудках-осветлителях вода отстаивается и очищается, а на выходе установлены комплексы угольных кассетных фильтров. Специалисты управления охраны природной среды регулярно берут пробы воды, проверяя её химический состав.

ЕВРАЗ НТМК ежегодно направляет на природоохранные мероприятия более 1 млрд рублей. На комбинате действуют две современные доменные печи, запущенные в работу в 2018 и 2020 годах, которые оснащены мощными аспирационными комплексами. На комбинате за последние 10 лет выведено из эксплуатации более 20 вредных устаревших производств.