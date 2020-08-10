У екатеринбуржца забрали Audi за долг в 16 миллионов

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Приставы забрали у жителя Екатеринбурга дорогую иномарку Audi за долг в 16 миллионов рублей по неоплаченным налогам. Погашать сумму мужчина не торопился, тогда пристав направил в банки и регистрирующие органы запросы.

- Вынесено постановление об аресте счетов в банках, о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств должника, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Гражданин ограничен в праве выезда за пределы РФ.

Приставы приехали к должнику домой, но его там не оказалось – выяснилось, что по адресу он не проживает. Тогда мужчину стали разыскивать, после чего обнаружили его автомобиль Audi Q5. Машину отправили на штрафстоянку. Если должник в ближайшее время не погасит всю накопившуюся сумму, иномарку отдадут на торги.