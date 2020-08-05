На Урале за присвоение чужой земли будут судить бывшего главу села Кашино

Бывшему главе села грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области направила в Сысертский раоннный суд уголовное дело бывшего главы села Кашино, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемый присвоил себе земельный участок в Кашино площадью 600 квадратных метров и стоимостью 640 тысяч рублей, который принадлежал умершему в 1987 году жителю Сысертского района.

Глава села нашел тезку умершего человека. Для того, чтобы завладеть землей он поехал в Каменск-Уральский, где жил этот человек и за 27 тысяч рублей купил у него согласие на оформление от его имени нотариальной доверенности на распоряжение земельным участком.

- Продолжая свои преступные действия, в целях их конспирации, не желая быть изобличенным и привлеченным к уголовной ответственности, обвиняемый обратился к знакомому, не подозревающему о преступных намерениях обвиняемого, с просьбой оказать помощь в регистрации прав на земельный участок путем обращения в органы Росреестра с доверенностью от якобы владельца участка, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После этого знакомый экс-чиновника обратился с этой доверенностью в Росреестр и оформил право собственности на жителя Каменска-Уральского - тезку собственника земли. После этого все документы, в том числе доверенность на право распоряжения участком, были отданы главе села Кашино.

Как рассказали в прокуратуре, ни однофамилец владельца участка, ни знакомый главы не знали о его планах. О преступлении стало известно после обращения законного наследника владельца участка, который не смог вступить в права наследства по причине оформления собственности на однофамильца его скончавшегося родственника.

Сейчас бывшему главе села Кашино за мошенничество и использование своей должности для незаконных махинаций грозит до 6 лет лишения свободы.