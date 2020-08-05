Как безопасно подготовить погреб к хранению урожая: рассказывают в МЧС

В МЧС рассказали как безопасно просушить погреб для хранения урожая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели Свердловской области называют август и начало сентября самыми опасными месяцами для тех, кто готовит на зиму погреб. По словам сотрудников МЧС, во время сушки овощных ям люди часто получают ожоги и отравления продуктами горения. Иногда неправильная подготовка к хранению урожая приводит к смерти. Как рассказали спасатели, ежегодно в Свердловской области фиксируется около десятка таких случаев.

- Спасатели предупреждают, что в любом погребе - деревянном, земляном, бетонном - возможно скопление природного газа и отсутствие кислорода. Кроме того, при просушке погреба в нем может скапливаться угарный газ, который очень токсичен, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Рассказываем, какие правила безопасности необходимо соблюдать во время подготовки овощной ямы к хранению урожая:

1. Перед спуском в погреб надо обязательно тщательно проветрить помещение;

2. Осторожно спустившись в погреб, не зажигайте сразу свет или спички – это опасно для жизни. Для этого можно использовать длинную палку, «помешивая» воздух, как чай в стакане.

Другой простой способ обеспечить циркуляцию воздуха: через люк погреба опускайте и поднимайте на веревке пустое ведро;

3. Как минимум на час после этого погреб нужно оставить проветриваться.

Только после этого можно приступить к уборке. Причем это делать лучше вдвоем: один человек должен постоянно находиться наверху.

Также специалисты напоминают, что овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией. Использовать для этих целей открытый огонь запрещено.