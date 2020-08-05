ФСБ задержала мэра уральского города

В ведомстве информацию не комментируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале силовики задержали мэра Богдановича Павла Мартьянова. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Ura.ru. По данным издания операцию по задержанию мэра проводила ФСБ. Причина задержания кроется в махинациях при предоставлении землеотвода в деревне Паршино. Якобы участок земли без конкурса передали местному предпринимателю.

В Следственном комитете и ФСБ ситуацию не комментируют. Заместитель главы городского округа Богданович Алла Ковтунова рассказала «КП», что не в курсе задержания своего начальника, так как сейчас находится на больничном. Но опубликованным данным она не верит.

- Зная нашего главу Павла Мартьянова, могу с уверенностью сказать, что такого просто не может быть. Он законопослушный человек и не способен на такие поступки. Думаю, это происки, - отметила Алла Ковтунова.