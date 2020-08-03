3 Авг. 2020 2020-08-03T14:51:37+03:00

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В Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, завтра, 4 августа, ожидаются грозы, сильные дожди, местами град и ветер до 20 м/сек. В связи с этим спасатели МЧС в очередной раз напоминают о правилах безопасности в непогоду.

Как вести себя на водоеме

Для начала, выйдите из воды, отойдите подальше от берега, спрячьтесь в укрытии – им может послужить даже овраг. Но не ложитесь на дно укрытия, а сядьте, обхватив ноги руками. Если гроза застава вас в лодке посреди водоема, немедленно гребите к берегу. Не пользуйтесь телефонами во время грозы.

Как вести себя в лесу или парке

Нельзя использовать в качестве укрытия высокие деревья: дуб, тополь, ель или сосну, они считаются наиболее опасными. Дело в том, что при ударе молнии дерево может расщепиться и загореться. Следует держаться на расстоянии не менее 30 метров от отдельно стоящего дерева. Если гроза застала вас в лесопарке – укройтесь на участке с низкорослыми деревьями.

Кроме того, наличие пораженных молнией деревьев свидетельствует о том, что грунт здесь имеет высокую электропроводность, и удар молнии в этот участок наиболее вероятен.

Как вести себя в автомобиле

Если гроза застала вас посреди дороге, встаньте на обочине и не двигайтесь. Гроза, как правило, сопровождается ливнем, который значительно ухудшает видимость, а вспышка молнии может ослепить и вызвать, как следствие, аварию.

Следует плотно закрыть окна и двери, опустить антенну и заглушить двигатель. Нельзя прикасаться к ручкам дверей и другим металлическим деталям, в том числе и к мобильным телефонам.

Как вести себя на улице

Если гроза застала вас на улице, укройтесь в помещении (например, в подъезде), или спрячьтесь под козырьком здания, но не прикасайтесь к стене. Не стоит близко находиться рядом с высокими столбами, мачтами освещения и рекламными щитами.

Если гроза застала вас на велосипеде или мотоцикле, остановитесь и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них. Кроме того, нельзя парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными конструкциями и фасадами зданий.

Если вдруг произошло ЧП, сообщайте об этом по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU