2020-08-03T14:51:37+03:00
Общество

В Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение

Завтра ожидаются грозы, сильные дожди, местами град и ветер до 20 м/сек
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Средний Урал снова надвигается непогодаНа Средний Урал снова надвигается непогодаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, завтра, 4 августа, ожидаются грозы, сильные дожди, местами град и ветер до 20 м/сек. В связи с этим спасатели МЧС в очередной раз напоминают о правилах безопасности в непогоду.

Как вести себя на водоеме

Для начала, выйдите из воды, отойдите подальше от берега, спрячьтесь в укрытии – им может послужить даже овраг. Но не ложитесь на дно укрытия, а сядьте, обхватив ноги руками. Если гроза застава вас в лодке посреди водоема, немедленно гребите к берегу. Не пользуйтесь телефонами во время грозы.

Как вести себя в лесу или парке

Нельзя использовать в качестве укрытия высокие деревья: дуб, тополь, ель или сосну, они считаются наиболее опасными. Дело в том, что при ударе молнии дерево может расщепиться и загореться. Следует держаться на расстоянии не менее 30 метров от отдельно стоящего дерева. Если гроза застала вас в лесопарке – укройтесь на участке с низкорослыми деревьями.

Кроме того, наличие пораженных молнией деревьев свидетельствует о том, что грунт здесь имеет высокую электропроводность, и удар молнии в этот участок наиболее вероятен.

Как вести себя в автомобиле

Если гроза застала вас посреди дороге, встаньте на обочине и не двигайтесь. Гроза, как правило, сопровождается ливнем, который значительно ухудшает видимость, а вспышка молнии может ослепить и вызвать, как следствие, аварию.

Следует плотно закрыть окна и двери, опустить антенну и заглушить двигатель. Нельзя прикасаться к ручкам дверей и другим металлическим деталям, в том числе и к мобильным телефонам.

Как вести себя на улице

Если гроза застала вас на улице, укройтесь в помещении (например, в подъезде), или спрячьтесь под козырьком здания, но не прикасайтесь к стене. Не стоит близко находиться рядом с высокими столбами, мачтами освещения и рекламными щитами.

Если гроза застала вас на велосипеде или мотоцикле, остановитесь и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них. Кроме того, нельзя парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными конструкциями и фасадами зданий.

Если вдруг произошло ЧП, сообщайте об этом по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге судебного пристава осудили на пять лет из-за взяток за незаконные павильоны
Что изменится после перенастройки работы системы здравоохранения Свердловской области
ВТБ: объем сделок с загородными домами в Свердловской области в этом году вырос в 2 раза
В Екатеринбурге на месяц закрывают проезд по Шефской
В Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение
Свердловский губернатор предложил установить порог для повышения цен на коммуналку в 2021 году
Как дешево поесть в ресторане: лайфхак от звезды «Уральских пельменей»
Пропал месяц назад: на Урале ищут мужчину, который страдает эпилепсией
Стоял у руля больше 25 лет: умер экс-глава свердловского центробанка Сергей Сорвин
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за то, что он украл у тестя пенсию ради алкоголя
Путин поддержал предложение свердловского омбудсмена по поводу Конституции
В Свердловской области режим ограничений продлили до 10 августа
Путин упразднил несколько судов на Урале: зачем это нужно
Турнир Tele2 Mobile Open Cup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов
Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга возвращаются к плановой работе
От коронавируса погибли еще четыре уральца
В СКР подтвердили, что расследование по делу «уктусского стрелка» завершено
Уральца будут судить за контрабанду допинга
За сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожара
Специалисты опознали 36 свердловских воинов, захороненных в Чехии
«Родители ничего не знали»: на Урале в ДТП попал 15-летний школьник на квадроцикле
В Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальника
Последний рывок: в Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок
На Урале объявили в розыск двухлетнюю дочку беженки с Украины, которая собирала $5000 на ее похищение у бывшего мужа
Как в тропиках: начало недели в Екатеринбурге будет жарким, но дождливым
Художник с Байконура создал на фасаде многоэтажки в Екатеринбурге ангела-хранителя флоры