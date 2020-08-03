2020-08-03T14:34:33+03:00
Недвижимость

Свердловский губернатор предложил установить порог для повышения цен на коммуналку в 2021 году

Рост совокупных платежей за услуги ЖКХ не должен превышать 5,24%
Лев ИСТОМИН
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Очередное повышение тарифов ожидается через годОчередное повышение тарифов ожидается через годФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил установить предельный уровень роста платы за коммунальные платежи с 1 июля 2021 года не более 5,24%. С такой инициативой глава региона выступил 3 августа.

- Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области на период с 1 июля по 31 декабря — 5,24%, - указано в документе.

При этом с 1 января 2021 года повышения тарифов за услуги ЖКХ в Свердловской области не будет.

- Тарифы меняются ежегодно с 1 июля. Губернатор утверждает максимально допустимый индекс роста совокупного платежа. То есть, на одни услуги может быть поднят, допустим, на 1,5%, на другие – на 5%. Средний же рост платежа не должен превышать 5%, - разъяснили «КП-Екатеринбург» в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Кстати, для каждого муниципалитета индекс роста устанавливается отдельно. На это влияют изношенность коммунальных сетей, этажность домов, степень благоустройства, теплоисточники (газ или уголь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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