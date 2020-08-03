2020-08-03T14:13:48+03:00
Звезды

Как дешево поесть в ресторане: лайфхак от звезды «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова рассказала поклонникам секреты недорогого похода в ресторан
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала фанатам, как недорого поесть в ресторане. По ее словам, весь секрет в высоком расположении заведения.

- Мой знакомый альпинист рассказывал, что чем выше ты поднимаешься в горы, тем меньше ты хочешь есть. А с определенной высоты есть ты не хочешь вовсе. Из-за усталости и нехватки кислорода в воздухе. А мне кажется, причина еще в том, что чем выше ты оказываешься, тем красивее открывается вид. Иногда он так прекрасен, что наслаждаясь им, совсем забываешь про еду. Вывод! Хотите в ресторане денег тратить меньше, а удовольствия получать больше - выбирайте тот, что повыше.

mihalkovamihalkova
Лайфхак, как в ресторане тратить меньше денег!
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Также Михалкова призналась, что почти не ест в самолетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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