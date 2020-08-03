Как дешево поесть в ресторане: лайфхак от звезды «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала фанатам, как недорого поесть в ресторане. По ее словам, весь секрет в высоком расположении заведения.
- Мой знакомый альпинист рассказывал, что чем выше ты поднимаешься в горы, тем меньше ты хочешь есть. А с определенной высоты есть ты не хочешь вовсе. Из-за усталости и нехватки кислорода в воздухе. А мне кажется, причина еще в том, что чем выше ты оказываешься, тем красивее открывается вид. Иногда он так прекрасен, что наслаждаясь им, совсем забываешь про еду. Вывод! Хотите в ресторане денег тратить меньше, а удовольствия получать больше - выбирайте тот, что повыше.
Также Михалкова призналась, что почти не ест в самолетах.
ИСТОЧНИК KP.RU