2020-08-03T13:53:59+03:00
Общество

Стоял у руля больше 25 лет: умер экс-глава свердловского центробанка Сергей Сорвин

Об этом заявили в Ассоциации банков России
Мария Трапезникова
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Фото: Ассоциация банков РоссииФото: Ассоциация банков России
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Скончался Сергей Васильевич Сорвин, который больше 25 лет руководил управлением Банка России по Свердловской области. Ему было 73 года. Об этом заявили в Ассоциации банков России, отметив, что банкир пользовался непререкаемым авторитетом и уважением в профессиональном сообществе.

- Коллеги помнят Сергея Васильевича как порядочного, отзывчивого человека и талантливого, эффективного руководителя, всю свою трудовую деятельность посвятившего банковскому делу и внесшему значительный вклад в развитие банковского сектора России, - говорится в обращении Ассоциации банков России.

Свою карьеру в банковской сфере Сорвин начал в 1970 году – сначала управляющим Восточным отделением Госбанка СССР (в Серовском районе), затем прошел карьерный путь от старшего экономиста до заместителя управляющего в Свердловской области областной конторе Госбанка СССР. С 1987 по 2013 год руководил Свердловским областным управлением Госбанка СССР, который затем переименовали в ГУ Банка России по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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