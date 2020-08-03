3 Авг. 2020 2020-08-03T10:26:28+03:00

За сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

За сутки в Свердловской области не было обнаружено ни одного нового очага возгорания в лесу. При этом за это время специалистам удалось полностью потушить четыре пожара на общей площади почти 198,5 гектаров. В том числе остается локализованным на площади в 120 гектаров пожар в заповеднике «Денежкин Камень». Там сейчас работают больше 80 специалистов.

- Волна июльских пожаров, которая связана с жаркой ветреной погодой и сухими грозами, пошла на спад. Сегодня только один действующий лесной пожар в Пелымском ГО нуждается в особом внимании и контроле, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Всего в тушении на территории региона задействованы больше 300 специалистов парашютно-десантной и наземной пожарной службы Уральский авиабазы и 80 единиц лесопожарной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU