2020-08-03T10:26:28+03:00
Общество

За сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожара

Специалистам удалось за 24 часа потушили четыре возгорания на площади почти 198,5 гектаров
Мария Трапезникова
Поделиться:
За сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожараЗа сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожараФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За сутки в Свердловской области не было обнаружено ни одного нового очага возгорания в лесу. При этом за это время специалистам удалось полностью потушить четыре пожара на общей площади почти 198,5 гектаров. В том числе остается локализованным на площади в 120 гектаров пожар в заповеднике «Денежкин Камень». Там сейчас работают больше 80 специалистов.

- Волна июльских пожаров, которая связана с жаркой ветреной погодой и сухими грозами, пошла на спад. Сегодня только один действующий лесной пожар в Пелымском ГО нуждается в особом внимании и контроле, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Всего в тушении на территории региона задействованы больше 300 специалистов парашютно-десантной и наземной пожарной службы Уральский авиабазы и 80 единиц лесопожарной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за то, что он украл у тестя пенсию ради алкоголя
Путин поддержал предложение свердловского омбудсмена по поводу Конституции
В Свердловской области режим ограничений продлили до 10 августа
Путин упразднил несколько судов на Урале: зачем это нужно
Турнир Tele2 Mobile Open Cup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов
Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга возвращаются к плановой работе
От коронавируса погибли еще четыре уральца
В СКР подтвердили, что расследование по делу «уктусского стрелка» завершено
Уральца будут судить за контрабанду допинга
За сутки на Среднем Урале не выявили ни одного нового пожара
Специалисты опознали 36 свердловских воинов, захороненных в Чехии
«Родители ничего не знали»: на Урале в ДТП попал 15-летний школьник на квадроцикле
В Екатеринбурге отправили в тюрьму парня, который поджег «Газель» своего экс-начальника
Последний рывок: в Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок
На Урале объявили в розыск двухлетнюю дочку беженки с Украины, которая собирала $5000 на ее похищение у бывшего мужа
Как в тропиках: начало недели в Екатеринбурге будет жарким, но дождливым
Художник с Байконура создал на фасаде многоэтажки в Екатеринбурге ангела-хранителя флоры