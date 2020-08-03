Последний рывок: в Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:05:19+03:00

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В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 3 августа, стартовал третий, и последний, этап опрессовок. Они пройдут по 6 августа. Горячую воду отключат у жителей Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы.

- С 23:00 3 августа до 07:00 4 августа пройдут гидравлические испытания подающих квартальных и распределительных теплосетей. С 00:00 до 06:00 5 и 6 августа пройдут испытания подающих трубопроводов магистральных теплосетей, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

До начала опрессовок температура горячей воды была снижена до 40 градусов Цельсия. Энергетики объясняют, что такие мероприятия необходимы для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. Если будут обнаружены повреждения и прорывы, они будут устранены в оперативном порядке. О подобных ЧП можно сообщить по телефону Центральной диспетчерской службы администрации Екатеринбурга: 005 (222-3-005).

ИСТОЧНИК KP.RU